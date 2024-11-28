Депутат предложил ввести ограничения на работу для мигрантов в Псковской области

11:36, 28 ноября 2024, ПАИ

Рассмотреть введение ограничения для мигрантов на работу в такси и общественном транспорте предложил лидер фракции партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский на 39-й сессии регионального парламента, сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Партия «Новые люди» на федеральном уровне предложила ввести систему контроля за иностранцами «Мигрант ID». По задумке авторов законопроекта, «Мигрант ID» станет единым электронным документом, удостоверяющим личность иностранца и оформляемым для временного пребывания в России с целью трудовой деятельности, напомнил Андрей Маковский.

А сейчас в Псковской области необходимо осуществить особый контроль над сферой мигрантов. По словам парламентария, с этим вопросом «Новые люди» уже обратились в региональное УМВД России.

«Также я бы хотел предложить рассмотреть введение ограничения для мигрантов на работу в такси и общественном транспорте», – сказал Андрей Маковский.