Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное
Художник Игорь Иванов и основной учредитель «Пространства купца Лапина» Николай Митчин стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.
Главное из эфира:
- выставку арт-объектов из переработанных предметов «Холодное мерцание космоса» откроют в «Пространстве купца Лапина» в Пскове в субботу, 30 ноября. Это будет компиляция фэнтези с древней историей, этнической архитектурой, мифами и уфологией;
- художник Игорь Иванов отметил, что достаточно много лет шёл к тому, чтобы создать арт-иллюзион. «Это немного больше, чем просто художественная выставка. Здесь, помимо визуального ряда картин, есть видео, музыкальное сопровождение и холодная атмосфера космоса», – сказал он;
- на выставке представят не только работы Игоря Иванова, но и работы фотографов, которые предоставил арт-пространству Псковский планетарий;
- выставка отчасти была создана по мотивам советской фантастики. «Я человек советской эпохи, и, конечно, всё начиналось с советской фантастики. Это очень большой кирпичик в воспитании и культуре», – отметил Игорь Иванов;
- Игорь Иванов рассказал, как макулатура и металлолом становятся произведениями искусства;
- музейный уголок, посвящённый создателю пивоварни XVIII века купцу Лапину, откроют в «Пространстве купца Лапина» в Пскове. Для экспозиции удалось приобрести коллекцию раритетов и артефактов, связанных с производством напитков, среди которых есть экспонаты XVIII–XIX веков, а также предметы из бывшего дома купца.
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28 ноября 2024
Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное