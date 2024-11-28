Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное

19:31, 28 ноября 2024, ПАИ

Художник Игорь Иванов и основной учредитель «Пространства купца Лапина» Николай Митчин стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

Главное из эфира: