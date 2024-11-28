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Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное

Художник Игорь Иванов и основной учредитель «Пространства купца Лапина» Николай Митчин стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • выставку арт-объектов из переработанных предметов «Холодное мерцание космоса» откроют в «Пространстве купца Лапина» в Пскове в субботу, 30 ноября. Это будет компиляция фэнтези с древней историей, этнической архитектурой, мифами и уфологией;
  • художник Игорь Иванов отметил, что достаточно много лет шёл к тому, чтобы создать арт-иллюзион. «Это немного больше, чем просто художественная выставка. Здесь, помимо визуального ряда картин, есть видео, музыкальное сопровождение и холодная атмосфера космоса», – сказал он;
  • на выставке представят не только работы Игоря Иванова, но и работы фотографов, которые предоставил арт-пространству Псковский планетарий;
  • выставка отчасти была создана по мотивам советской фантастики. «Я человек советской эпохи, и, конечно, всё начиналось с советской фантастики. Это очень большой кирпичик в воспитании и культуре», – отметил Игорь Иванов;
  • Игорь Иванов рассказал, как макулатура и металлолом становятся произведениями искусства;
  • музейный уголок, посвящённый создателю пивоварни XVIII века купцу Лапину, откроют в «Пространстве купца Лапина» в Пскове. Для экспозиции удалось приобрести коллекцию раритетов и артефактов, связанных с производством напитков, среди которых есть экспонаты XVIII–XIX веков, а также предметы из бывшего дома купца.
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