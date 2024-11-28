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Культура

Как макулатура и металлолом становятся произведениями искусства, рассказал Игорь Иванов

Как макулатура и металлолом становятся произведениями искусства, рассказал художник Игорь Иванов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

Фото: ПАИ

«Коллаж – это работа с бумагой, декупаж – работа с тканями, а ассамбляж означает, что на плоскость добавляются объёмные вещи. Придумали это французы в 1905 году: они пилили пополам стулья или колёса от телег. Академическое название – ассамбляж, но есть множество других. Сейчас достаточно много авторов, которые работают с вторичным материалом», – отметил Игорь Иванов.

Он также обратил внимание на связь искусства с экологичным подходом к использованию материалов.

«Если мне нужно большое количество одинаковых гаек, то я не иду в магазин их покупать, а жду, когда они у меня соберутся, или ищу какую-то альтернативу этому. Мы живем в век потребления, люди в огромном количестве используют бытовую технику, игрушки для детей и все что угодно. Сейчас почти никто ничего не ремонтирует, потому что проще купить, и, конечно, здесь возникает экологическая проблема: у нас слишком много лишнего», – отметил художник.

Игорь Иванов также добавил, что почти за 30 лет работы в технике ассамбляжа ему не приходилось искать что-то на мусорках.

«Вот чемодан без ручки, он есть у всех. Мы открываем свои столы и видим там какие-то старые зажигалки, телефоны... К тому же, когда люди видят, что это не просто выбрасывается, а идет в какое-то дело, они сами с огромным удовольствием что-то приносят. Люди приносят мне большое количество всевозможных вещей», – рассказал Игорь Иванов.

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