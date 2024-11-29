Как оторвать детей от гаджетов, рассказала гостья эфира на радио «Серебряный дождь» в Пскове. Главное

16:08, 29 ноября 2024, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 29 ноября в 14:00 стала психолог, семейный психотерапевт Румия Калинина, которая порекомендовала родителям, как вести в себя в ситуации чрезмерной увлечённости ребёнка виртуальным миром.

Главное:

У детей не формируется зависимость от гаджетов, она появляется только у подростков.

Гаждет – это не враг и не друг, это инструмент. Ребенок в гаджете может учиться, получать нужную информацию, а может просто бороться со скукой и убивать время.

Взгляд специалистов на гаджеты изменился: зрение не падает, ребенок не тупеет.

Гаджеты вызывают гипервозбуждение, особенно у детей младшего возраста, поэтому важно ограничивать время взаимодействия с ними.

Ребенку до 3 лет лучше подойдет планшет с развивающими играми.

Дети до 3 лет могут «залипать» в гаджетах до 10 минут в день, дошкольники – 20–30 минут, младшеклассники – до 1 часа, у подростков важно не время, а качество контента.

Чтобы выработать самоконтроль у ребенка, важно договариваться с ним «на берегу» о количестве времени просмотра.

Важно интересоваться, что ищет в гаджете ребенок, какие потребности он им закрывает.

Гаджет не должен быть единственным развлечением, досугом, которые предлагает родитель.

Только от родителей зависит, чем наполняется их ребенок.