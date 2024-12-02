Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

11:59, 02 декабря 2024, ПАИ

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнётся 19 декабря в 12:00. Дату и время назвал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Прямая линия пройдёт в формате итоговой пресс-конференции.

Первая прямая в разных формах линия состоялась 24 декабря 2001 года и проводилась 17 раз до 2020-го, в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 году из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 года. После этого в 2021 году, в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 году не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула. В 2023-м формат объединённой прямой линии с гражданами и пресс-конференции для СМИ возобновился.