Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:56, 03 декабря 2024, ПАИ

Более миллиона рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Пустошкинского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и биржевыми брокерами, и под разными предлогами завладели сбережениями граждан.

В частности, злоумышленники предлагали псковичам дополнительный заработок за счёт инвестиций на одной из интернет-платформ. Другим собеседникам они сообщили, что некие аферисты якобы собираются совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует незамедлительно перевести деньги на «безопасные счета», что псковичи и сделали.

В итоге псковичи потеряли в общей сложности более миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.