Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Таможня перестала пропускать в Россию некоторую бытовую технику

Федеральная таможенная служба перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники с фреоном R-410 – специальной охлаждающей жидкостью – без лицензии от Минпромторга. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова.

«Блокировка коснулась всех стран, включая страны СНГ, и всех видов климатического оборудования с R-410», – рассказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. По его словам, процедура получения лицензии от Минпромторга длится минимум 45 суток. Во время неё компания должна пройти химико-аналитическую лабораторию и отправить заявку в Росприроднадзор, и только потом Минпромторг может выдать лицензию. Ранее, согласно источнику среди производителей кондиционеров, ФТС не требовала разрешения на ввоз подобной техники.

Так, директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов рассказал, что около 300–400 контейнеров с готовой продукцией компании остановили на границе с Китаем. Если ситуация не разрешится, это может повлиять на стоимость продукции, уточнил Симонов. «Все понесённые расходы импортёры будут вынуждены закладывать в конечную цену для потребителя», – сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 декабря 2024

Продажи сельхозтехники в России упали на 16,5%
03 декабря 2024

25% псковских компаний пытаются удержать каждого сотрудника от увольнения
02 декабря 2024

О возможностях развития сельского туризма в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
02 декабря 2024

Стало известно, кто получит в России «налоговый кешбэк»
02 декабря 2024

Кто вернёт деньги вкладчику, если у банка их нет, рассказал эксперт
02 декабря 2024

Псковичи стали чаще открывать банковские вклады
02 декабря 2024

В Пскове приняли бюджет города на 2025 год в первом чтении
02 декабря 2024

Хозяйка «Хлебного хутора» станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...