Таможня перестала пропускать в Россию некоторую бытовую технику

14:36, 03 декабря 2024, ПАИ

Федеральная таможенная служба перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники с фреоном R-410 – специальной охлаждающей жидкостью – без лицензии от Минпромторга. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова.

«Блокировка коснулась всех стран, включая страны СНГ, и всех видов климатического оборудования с R-410», – рассказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. По его словам, процедура получения лицензии от Минпромторга длится минимум 45 суток. Во время неё компания должна пройти химико-аналитическую лабораторию и отправить заявку в Росприроднадзор, и только потом Минпромторг может выдать лицензию. Ранее, согласно источнику среди производителей кондиционеров, ФТС не требовала разрешения на ввоз подобной техники.

Так, директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов рассказал, что около 300–400 контейнеров с готовой продукцией компании остановили на границе с Китаем. Если ситуация не разрешится, это может повлиять на стоимость продукции, уточнил Симонов. «Все понесённые расходы импортёры будут вынуждены закладывать в конечную цену для потребителя», – сказал он.