Карамышевские чтения проходят в Псковском районе

11:29, 04 декабря 2024, ПАИ

IV Карамышевские исторические чтения «Духовно-нравственные и культурные ценности в истории Псковской земли» проходят в селе Карамышево Псковского района, пишет газета «Псковская провинция».



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»









В здании культурно-исторического центра развития Карамышевской волости участники чтений выступят с докладами, которые посвящены историческим событиям на территории Псковского района в разные временные периоды.