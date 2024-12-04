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Общество

Карамышевские чтения проходят в Псковском районе

IV Карамышевские исторические чтения «Духовно-нравственные и культурные ценности в истории Псковской земли» проходят в селе Карамышево Псковского района, пишет газета «Псковская провинция».

  • Карамышевские чтения проходят в Псковском районе
    Фото: газета «Псковская провинция»
  • Карамышевские чтения проходят в Псковском районе
    Фото: газета «Псковская провинция»
  • Карамышевские чтения проходят в Псковском районе
    Фото: газета «Псковская провинция»
  • Карамышевские чтения проходят в Псковском районе
    Фото: газета «Псковская провинция»
  • Карамышевские чтения проходят в Псковском районе
    Фото: газета «Псковская провинция»

В здании культурно-исторического центра развития Карамышевской волости участники чтений выступят с докладами, которые посвящены историческим событиям на территории Псковского района в разные временные периоды.

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