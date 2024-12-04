Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

17:05, 04 декабря 2024, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 декабря около 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.