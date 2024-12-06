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Экономика

В Псковской области до 210 млн рублей увеличат бюджет на меры поддержки медспециалистам

В Псковской области в 2025 году бюджет на меры поддержки медицинским специалистам увеличится с 190 до 210 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с медицинским сообществом.

Фото: pskov.ru

В этом году объём поддержки медицинских кадров увеличился с 103 до 190 млн рублей. Благодаря принятым мерам в этом году впервые трудоустроены в медицинские организации Псковской области 95 врачей и 128 средних медицинских работников.

«Программа дает результаты: мы начинали, когда дефицит медицинских кадров был 1,2 тыс. человек. Сегодня он составляет чуть больше 300 человек. Динамика положительная. Цифры говорят о том, что мы с вами двигаемся в правильном направлении. Все меры и средства, которые мы предусматриваем, оправданны», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил областное Собрание депутатов за поддержку в важном вопросе.

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