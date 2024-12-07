Ждать ли россиянам снега на следующей неделе, рассказал руководитель Гидрометцентра

09:25, 07 декабря 2024, ПАИ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли россиянам ждать снега в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалиста, уже на следующей неделе территория страны, которая будет покрыта снегом, увеличится. Именно те осадки, которые выпадут в выходные в ЦФО, приведут к тому, что 96 % территории России будет покрыто снегом.

Однако по-прежнему осадков в виде снега не ожидается в Северо-Кавказском и Южном ФО.

Напомним, что ранее ПАИ выяснило статистику новогодней погоды в Пскове с 2013 года. Кроме того, псковичам рассказали, когда стоит ждать волну холодов в регионе. Добавим, что также о погоде в декабре рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.