Бесснежные праздники: статистика новогодней погоды в Пскове с 2013 года
В какие годы в Пскове на Новый год не было снега, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
Статистика выпадения снега в Пскове в Новый год:
- 2013 год – не было снега;
- 2014 год – десять сантиметров;
- 2015 год – не было снега;
- 2016 год – не было снега;
- 2017 год – не было снега;
- 2018 год – 18 сантиметров;
- 2019 год – не было снега;
- 2020 год – семь сантиметров;
- 2021 год – 16 сантиметров;
- 2022 год – шесть сантиметров;
- 2023 год – 12 сантиметров.
«В целом с 2000 года было больше случаев, когда снег на Новый год в Пскове всё-таки был», – отметила метеоролог.
На данный момент прогноза о том, будет ли снег на Новый год в Псковской области ещё нет. Большую часть декабря будут преобладать дневные температуры в пределах от –2 до +3 градусов, а ночные температуры ожидаются в пределах от –5 до 0 градусов с понижением в отдельные ночи от –6 до –8.
Похолодание ожидается только в середине месяца. Прогнозируется волна холода, когда ночные температуры понизятся до –11 градусов, а в отдельные ночи морозы достигнут от –12 до –17 градусов. Подробнее об этом можно прочесть здесь.
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