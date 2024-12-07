Кинолог рассказал, как защитить лапы собаки зимой от реагентов

10:20, 07 декабря 2024, ПАИ

Как ухаживать за лапами собак зимой, рассказал кинолог и инструктор по дрессировке из Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко, передаёт радио Sputnik.

По словам эксперта для того, чтобы животное научилось ходить по реагентам на улице, ей нужно просто это делать. За первые два-три года у него будут наблюдаться неудобства, и собака будет возможно чуть подпрыгивать. Это происходит, потому что реагент проникает в подушечки лап, тем самым вызывая возникновение трещин и микронадрывах.

Кинолог подчеркнул, что это может вызывать жжение. «Однако со временем на месте этих микротрещин формируется рубцовая ткань, и собака перестает чувствовать дискомфорт. Поэтому после двух-трех лет адаптации животное сможет спокойно гулять по реагентам без каких-либо проблем», – отметил Глеб Мойсеенко.

Ботинки собакам не нужны, независимо от размера или породы собаки, так как они могут даже навредить, добавил он.

Если во время прогулки собака запищала, кинолог рекомендует остановиться, удалить реагент с лапы и продолжить движение. А уже дома будет достаточно тщательно промыть лапы проточной водой или специальными средствами для мытья. Не следует использовать никакие воски или кремы, пояснил эксперт.

По мнению специалиста, воск для защиты лап от реагентов в средней полосе России неэффективен – он действует от -25 до -30 градусов. Следует просто быстро передвигаться по улице и не задерживаться с собакой на морозе, чтобы избежать переохлаждения, обратил внимание он.