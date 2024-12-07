Пскович стал призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в Москве
Пскович Николай Брыльков стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Кубок ГБУ ДО МГФСО» в Москве, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Спортсмен занял третье место на дистанции 60 метров с барьерами с результатом 8,43 секунды.
Николай Брыльков в возрастной группе среди спортсменов до 16 лет уступил только Дмитрию Сибирцеву из ДНР и Тимофею Савкину из Брянской области.
Отметим, что турнир состоялся уже в третий раз и собрал сильнейших спортсменов России и Белоруссии в возрастной категории до 16 лет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 декабря 2024
Сборная Псковской области по рукопашному бою отправится на окружные соревнования в рекордном составе