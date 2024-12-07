Пскович стал призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в Москве

18:47, 07 декабря 2024, ПАИ

Пскович Николай Брыльков стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Кубок ГБУ ДО МГФСО» в Москве, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Спортсмен занял третье место на дистанции 60 метров с барьерами с результатом 8,43 секунды.

Николай Брыльков в возрастной группе среди спортсменов до 16 лет уступил только Дмитрию Сибирцеву из ДНР и Тимофею Савкину из Брянской области.

Отметим, что турнир состоялся уже в третий раз и собрал сильнейших спортсменов России и Белоруссии в возрастной категории до 16 лет.