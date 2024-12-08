Стало известно, когда выпустят в обращение новую тысячерублёвую купюру

08:08, 09 декабря 2024, ПАИ

Обновленная тысяча рублей с исправленной обратной стороной будет выпущена в обращение, вероятнее всего, к концу следующего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центрального банка Сергея Белова.

До 12 декабря граждане смогут выбрать объекты Приволжского федерального округа (ПФО), которые будут изображены на банкноте. После этого начнется процесс её изготовления.

По словам замглавы ЦБ, создание банкноты включает несколько этапов: сначала разрабатывается концептуальный дизайн, затем создается эскизный проект, после чего идет подготовка к производству, изготовление печатного проекта и, наконец, печать тиража.

В целом это длительная и масштабная работа, которая обычно занимает около года, подчеркнул Сергей Белов. «Указать точную дату сейчас сложно, но, скорее всего, это произойдет ближе к концу следующего года», – добавил он.