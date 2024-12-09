Первый в истории области чемпионат по шахматам среди спасателей прошёл в Пскове

11:21, 09 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги первого чемпионата по шахматам ГУ МЧС России по Псковской области, который прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в региональной федерации шахмат.

В соревнованиях участвовали спасатели 1-го и 2-го пожарно-спасательных отрядов главного управления, управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях, управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также управлений и отделов главного управления.

В командном зачёте первое место заняла сборная управления надзорной деятельности и профилактической работы. Второе место у сборной управлений и отделов главного управления. Замкнула тройку лидеров команда 1-го пожарно-спасательного отряда.

Лучшим шахматистам соревнований вручили памятные призы от Федерации шахмат Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».