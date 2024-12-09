Что делать, если банк нарушил права человека, и как автопродавцы обманывают клиентов, расскажут на «Серебряном дожде»

11:59, 09 декабря 2024, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 9 декабря в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Что делать, если финансовая организация нарушила ваши права. Как правильно написать жалобу на банк. Кто защищает права клиентов банков. И как автопродавцы обманывают потребителей при автокредитовании.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 9 декабря в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».