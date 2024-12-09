Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

16:42, 09 декабря 2024, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 9 декабря по улице Промышленной в Стругах Красных на автомобиле «Фольксваген» ехал 55-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А в Опочке на улице Коммунальной ночью 4 декабря дорожные полицейские остановили для проверки «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что иномаркой в нетрезвом виде управлял 28-летний житель Санкт-Петербурга.

По фактам правонарушений проводится проверка.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.