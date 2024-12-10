Первое заседание согласительной комиссии по проекту бюджета 2025 года прошло в Псковском областном Собрании

14:16, 10 декабря 2024, ПАИ

Согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области в паритетном представительстве законодательной и исполнительной власти приступила к работе. Сопредседателями комиссии являются вице-спикер Александр Братчиков и первый заместитель губернатора Вера Емельянова. В первом заседании принял участие спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Начиная работу, Александр Братчиков напомнил, что в состав комиссии вошли представители всех политических партий, а также члены областного правительства, делегированные губернатором. В первый день вице-спикер предложил рассмотреть отчёт о выполнении прошлогоднего постановления Собрания к принятому бюджету с рекомендациями по решению проблемных вопросов, а затем приступить к новым предложениям по распределению средств внутри расходных статей бюджета.

«Я поддерживаю увеличение расходов, особенно связанных с социальной сферой, но надо понимать, что если мы где-то добавляем финансирование, то где-то его придётся сокращать. Поэтому задача согласительной комиссии – определить приоритеты и выделить наиболее важные социально значимые обращения, которые будут приняты к исполнению», – обозначил цель предстоящей работы Александр Братчиков и передал слово председателю регионального парламента.

Александр Котов также обратил внимание коллег на необходимость системного подхода в процессе подготовки проекта областного бюджета ко второму чтению. «Зачастую обращения с просьбами о дополнительном финансировании носят частный характер, но законодательный орган – это не про ремонт крыльца, окон и кровли. Законодательный орган и согласительная комиссия должны руководствоваться системным подходом. Конечно, это не значит, что частные проблемы не надо решать, просто механизм их решения другой – через плановую работу по включению этих мероприятий в государственные программы», – подчеркнул председатель Собрания.

Кроме того, Александр Котов призвал не давать несбыточных обещаний по решению тех проблем, на которые у региона нет ни собственных ресурсов, ни возможности привлечь федеральные средства. «Лучше честно сказать, что нет сейчас источников финансирования, и направить усилия на решение самых приоритетных вопросов», – подытожил спикер, пожелав коллегам успешной работы и подчеркнув, что согласительная комиссия всегда работает чётко и корректно.

Именно с такой позиции члены согласительной комиссии подошли к подведению итогов реализации прошлогодних рекомендаций Собрания.

Вице-губернатор Татьяна Баринова доложила по каждому пункту в отдельности. Среди вопросов, которые правительству удалось решить, финансист отметила увеличение базовых бюджетных расходов муниципальных образований на оплату электроэнергии за уличное освещение. В следующем году за счёт увеличения расчётного регионального норматива общее финансирование этих расходов в сравнении с текущим годом увеличится на 89 млн рублей, что составит более 23 %. Александр Братчиков напомнил, что год назад на согласительной комиссии также обсуждалась целесообразность передачи опор освещения вдоль региональных дорог от муниципалитетов на уровень субъекта. Заместитель губернатора Игорь Шатурный подтвердил, что вопрос решён.

«За короткий период времени, с учётом правовых сложностей, удалось всё сделать. Я считаю, что это достижение работы как раз согласительной комиссии, когда совместно, во взаимодействии законодательного органа, исполнительной власти и муниципалитетов, мы находим возможности для решения злободневных вопросов», – отреагировал на слова коллег вице-спикер Виктор Остренко.

С контроля согласительной комиссии также снят вопрос об организации продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах. «Вопрос продажи лекарств через ФАПы очень остро стоял в 2022 году, – напомнила первый вице-губернатор Вера Емельянова. – Тогда мы обсуждали это на согласительной комиссии. На сегодня задача практически решена – 197 ФАПов реально предоставляют эту услугу, даже не надо нам столько, сколько сертифицировано». Александр Братчиков подтвердил, что в адрес депутатов перестали массово поступать жалобы избирателей на невозможность купить лекарства в ФАПах.

По другой причине снят с контроля согласительной комиссии вопрос открытия в Пскове медицинского вытрезвителя – на строительство этого учреждения в региональном бюджете нет средств. «У нас сейчас в приоритете строительство большой современной районной поликлиники в Борисовичах, на этот счёт уже достигнуты договоренности губернатора на высшем уровне», – обозначила перспективу вице-губернатор Татьяна Баринова.

К особо важным расходным позициям бюджета, по которым правительство ведёт постоянную работу по увеличению финансирования, члены согласительной комиссии отнесли лекарственное обеспечение и предоставление жилья детям-сиротам. Расходы на закупку лекарств существенно увеличиваются уже несколько лет подряд, и эта динамика сохранится и в 2025 году. Вера Емельянова озвучила цифры – дополнительно 340 млн рублей выделяет регион, ещё 300 млн рублей поступит из федерального бюджета. Финансирование жилья детям-сиротам пока сохранено на текущем уровне, но, как сказала Татьяна Баринова, в случае появления дополнительных средств они будут направлены на финансирование этих социально значимых статей.

Согласительная комиссия оставила эти вопросы на контроле, так же как и завершение строительства школ в Гдове и Себежском районе, окончание реконструкции больницы в Печорах, обустройство подъездных путей к земельным участкам многодетных семей в деревне Борисовичи.

На следующем заседании члены согласительной комиссии рассмотрят предложения, поступившие от депутатов, прокуратуры и Счётной палаты.