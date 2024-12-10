Приоритеты бюджета Псковской области на 2025 год обсудили с Михаилом Ведерниковым депутаты-единороссы

19:19, 10 декабря 2024, ПАИ

Обсуждение приоритетов бюджетной политики 2025 года в преддверии второго и третьего чтений проекта областного бюджета состоялось в Псковском областном Собрании на встрече фракций регионального парламента с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Традиционные бюджетные консультации глава региона начал с общения с однопартийцами. В режиме видео-конференц-связи в заседании участвовали сенаторы РФ от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также вице-губернаторы и руководители исполнительных органов областного правительства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Обращаясь к представителям фракции, Михаил Ведерников поблагодарил коллег за совместную эффективную работу: «В наше непростое время целый ряд вопросов нам приходится решать, что называется, «с колёс». Я благодарен депутатскому корпусу, и в первую очередь фракции «Единой России», за профессионализм и оперативность в проработке решений».

Глава региона остановился на действующих программах поддержки работников бюджетной сферы и их расширении. Михаил Ведерников отметил, что о достигнутых результатах говорят объективные показатели: в отношении педагогов объём мер поддержки в 2022 году был увеличен вдвое, что позволило переломить тенденцию и сократить кадровый дефицит. «Предлагаю полностью сохранить меры поддержки педагогических кадров», – обратился к депутатам губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил слом негативного тренда нехватки кадров в сфере здравоохранения и предложил расширить региональные доплаты по программе «Земский доктор», предусмотрев их для врачей участковой службы, скорой помощи, реаниматологов и других востребованных специалистов. На эти цели, по словам губернатора, предлагается предусмотреть в бюджете 210 миллионов рублей.

По аналогии с хорошо зарекомендовавшими себя программами поддержки медиков и учителей в регионе разработаны комплексные меры поддержки муниципальных служащих, а также программа «Псковский гектар». Губернатор обратил внимание, что все эти новации предварительно прорабатывались совместно с депутатами Псковского областного Собрания.

Говоря об общих характеристиках бюджета, Михаил Ведерников признал, что 2025 год не станет для региона рекордным по доходным показателям: объём федеральных субсидий сократится, но это снижение, по словам губернатора, область отыграет повышением собственных доходов.

«Это хороший показатель, который снижает нашу зависимость от федерального центра и является прямым показателем развития региональной экономки», – подчеркнул глава региона. При этом он напомнил, что цифры на этапе принятия бюджета в течение года всегда корректируются в сторону увеличения.

«2025 год будет сложным. Но мы своей работой не раз доказывали, что честным, профессиональным трудом мы совместно справляемся со всеми вызовами», – подытожил Михаил Ведерников.

Следующая часть встречи была посвящена ответам на вопросы. Руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян поднял тему взаимоотношения с недобросовестными подрядчиками, занимающимися строительством и реконструкцией объектов в регионе. Михаил Ведерников ответил, что позиция региона в этом вопросе остаётся жёсткой и принципиальной, без разделения на своих и чужих. Губернатор обратил внимание, что при рекордных объёмах финансирования дорожных работ в этой сфере год заканчивается без проблемных объектов. В отношении учреждений образования и здравоохранения картина менее радужная.

Вопрос вице-спикера Виктора Остренко касался возможностей развития в регионе адаптивного спорта, ориентированного на ветеранов специальной военной операции. Михаил Ведерников подтвердил, что это направление будет развиваться.

Виктор Антонов поинтересовался перспективами строительства новой районной поликлиники для жителей Псковской агломерации. Губернатор напомнил, что в этом вопросе регион получил поддержку Совета Федерации и лично Валентины Матвиенко. Земельный участок уже есть, сейчас ведётся поиск типового проекта, сроки реализации проекта определены 2026–2027 годами.

«Благодаря вашим усилиям столица к псковичам стала ближе», – отметил развитие псковского аэропорта вице-спикер Юрий Сорокин. Губернатор подтвердил, что, даже несмотря на сложности бюджета, это направление будет развиваться, и предложил в следующем году увеличить объём субсидирования. Кроме того, глава региона проинформировал депутатов о планах запуска нового маршрута Псков – Минводы и о проектировании нового терминала прилёта.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов попросил предоставить депутатам информацию о реализации программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Михаил Ведерников переадресовал этот вопрос председателю правительственного комитета по здравоохранению. Марина Гращенко ответила, что строительство ведётся, долгов в текущем году нет, а программа модернизации первичного звена здравоохранения сохранена на ближайшие пять лет.

Тему здравоохранения продолжила депутат, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. «Мы, как никто, оценили действующие в регионе меры поддержки медиков. Скажу цифрами: у нас в больнице работает 434 сотрудника, из которых 44 – врачи. 43 из них воспользовались теми или иными мерами поддержки», – сказала специалист и перечислила географию медработников, приехавших на работу в больницу в последние годы: Дальний Восток, Сибирь, Беларусь, Таджикистан и другие страны бывшего СССР. «Профессионализм специалистов достаточно высокий. Мы конкурентоспособны благодаря действующим мерам поддержки», – добавила Анастасия Повторейко.

В завершение встречи выступил председатель регионального парламента Александр Котов. Спикер отметил системность обсуждаемых вопросов, включая программы поддержки разных категорий работников бюджетной сферы. «На самом деле те меры, которые сейчас действуют, в полной мере дадут нам результат только через некоторое время. Но в то же время если бы мы промедлили и не стали предпринимать конкретные шаги, то процесс кадрового дефицита мог бы стать просто необратимым. Объём средств на меры поддержки ежегодно увеличивается, и обратного пути нет: мы постепенно в силу возможностей регионального бюджета это финансирование будем наращивать», – сказал председатель Собрания.

Александр Котов обратил внимание ещё на несколько сфер, где, по его мнению, есть перспективы развития при финансовой поддержке региона: это территориальное общественное самоуправление и предприятия коммунальной сферы.

Говоря о втором и третьем чтениях бюджета на 2025 год на предстоящей сессии, Александр Котов призвал коллег, не теряя времени, подумать о формировании следующего годового бюджета. «У губернатора нет чемодана с деньгами, который он мог бы достать, реагируя на наши просьбы. У нас бюджет программный, а наша задача – работать так, чтобы вопросы избирателей попали в эти программы», – обозначил приоритеты совместной деятельности органов власти Александр Котов, поблагодарив губернатора и руководителей исполнительных органов за внимательное отношение к работе с депутатами.