Трупы собак обнаружили на месте убийства ребёнка в Великих Луках

14:10, 24 ноября 2023, ПАИ

На месте преступления в Великих Луках, где нашли одного из трех мертвых детей, обнаружили трупы собак, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы. Подробности по ссылке.

Вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.