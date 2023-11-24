В Псковской области мать подозревается в убийстве троих детей

10:03, 24 ноября 2023, ПАИ

В правоохранительные органы 23 ноября поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 г. р., воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы, сообщили ПАИ в СУ СК по Псковской области.

По данному факту следственными органами СК России по Псковской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством и. о. руководителя следственного управления в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориальных следственных отделов, сотрудников полиции, судебных экспертов.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики.