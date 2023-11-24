Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области мать подозревается в убийстве троих детей

В правоохранительные органы 23 ноября поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 г. р., воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы, сообщили ПАИ в СУ СК по Псковской области.

Фото здесь и далее: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

По данному факту следственными органами СК России по Псковской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством и. о. руководителя следственного управления в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориальных следственных отделов, сотрудников полиции, судебных экспертов.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 ноября 2023

Стали известны подробности убийства троих детей в Псковской области
24 ноября 2023

Расследование убийства троих детей в Псковской области будет контролировать прокуратура
24 ноября 2023

Водяные насосы и 15 бутылок алкоголя похитил мужчина у жительницы Печорского района
24 ноября 2023

В Псковской области мать подозревается в убийстве троих детей
24 ноября 2023

Директор Псковского автопарка: Несмотря на снегопад, автобусы штатно вышли на маршруты 
24 ноября 2023

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Великих Луках
23 ноября 2023

Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
23 ноября 2023

56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...