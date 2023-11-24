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Происшествия

Стали известны подробности убийства троих детей в Псковской области

Подробности чудовищного убийства троих детей в Псковской области публикует Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Место преступления
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Тела двух малышей лежали укрытые одеялами в квартире в кроватках, третий – в кровати на даче, тоже укутанный одеялом.

Такую картину вчера увидела бабушка, которая приехала погостить к внукам в Великие Луки.

В комнате лежали мумифицированные тела двух детей: четырёхлетнего и годовалого. 

34-летняя женщина заявила матери-пенсионерке, что сыновья в августе умерли во сне с разницей в неделю. После чего бабушка начала искать других детей. В доме семьи в деревне Мокрики она обнаружила мёртвой восьмилетнюю внучку. Мать девочки снова сообщила, что дочка почему-то умерла во сне и тоже в августе.

Летом женщина купила частный дом за 700 тысяч рублей с использованием маткапитала и жила там с детьми.

Предварительно, в августе умерла первая девочка. Мать взяла двух сыновей и дочку и переехала с ними на съёмную квартиру к сожителю в Великие Луки. Там умерли два мальчика.

По словам местных жителей, новые жильцы дома бывали здесь наездами, их видели весной и пару раз летом. Одна соседка говорит, что видела детей.

Другой местный житель отмечает, что детей не видел, но голоса детские слышал.

Последний раз эту семью местные жители видели при перевозке мебели, но на контакт с жителями деревни они не шли, ни с кем не знакомились.

В итоге в живых остались пятилетняя дочка и 12-летний сын женщины, который в последнее время проживал с бабушкой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственными органами СК России по Псковской области по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, 23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы.

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