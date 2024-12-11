Михаил Ведерников перечислил инвестпроекты, в реализации которых поможет индивидуальная программа развития региона

13:08, 11 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислил инвестпроекты, в реализации которых поможет индивидуальная программа развития региона. Речь об этом шла на традиционной встрече с депутатами Псковского областного Собрания в преддверии голосования за бюджет на 2025 год.

Губернатор сообщил, что региону удалось «защитить и сохранить» индивидуальную программу развития Псковской области.

«Речь конкретно идёт о том, что в 2025 году мы намерены направить 639 млн рублей на возмещение расходов, связанных с приобретением племенного скота и оборудования. Этот механизм отработан, он абсолютно точно даёт результат. Инвесторы принимают решение реализовывать проект, в основном опираясь именно на эту поддержку», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в 2025 году эти средства позволят начать реализовывать сразу два инвестпроекта.

«Начнётся строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2222 фуражные коровы в Бежаницком районе. Это будет самый крупный комплекс в регионе. Также появится молочно-животноводческий комплекс на 1200 коров в Пушкиногорском районе. 361 млн пойдёт на строительство производственного объекта на площадке «Моглино». Я не раз говорил, что у нас нет возможности строить производственные помещения, а инвесторы, которые строятся, но хотят зайти в моменте и начать работать, такие инвесторы есть. Свои планы уже подтвердили «Скрининг-М», который будет производить наборы для одноэтапного выявления наркотических веществ, общий объем инвестиций составит почти 150 млн рублей, и компания «Исма Тех», которая займётся переработкой специй и пряностей. Объем инвестиций – 120 млн рублей», – уточнил Михаил Ведерников.