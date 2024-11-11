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Экономика

Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»

Строительство завода по переработке специй и пряностей «Исма Тех» идёт в особой экономической зоне «Моглино». Запустить производство планируют уже в начале 2025 года.

На производстве будут изготавливать самые разные специи: корицу, имбирь, гвоздику, перец, мускатный орех, хмели-сунели, прованские травы. Потребителями станут крупные отечественные и международные пищевые предприятия, в том числе консервные заводы, мясные и колбасные производства, федеральные фасовщики.

  • Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Завод по производству специй возводят в ОЭЗ «Моглино»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

На данный момент здание резидента уже смонтировано.

«Сейчас производится монтаж окон, дверей, ворот – они находятся на финальной стадии. Кроме прочего, монтируются внутренние перегородки, производственные помещения внутри здания, коммуникации. Уже выполнено технологическое присоединение по электричеству и подведен газ к зданию. Также занимаемся сейчас монтажом других коммуникаций – воды и канализации», – рассказал директор компании «Исма Тех» Илья Герасимов.

Также на площадку уже закупили и оборудование – в декабре его доставят и смонтируют. Параллельно управляющая компания ОЭЗ «Моглино» прокладывает к зданию автомобильную дорогу. Уже уложен и дренаж – сейчас специалисты занимаются основанием. В ближайшие дни также завезут щебень и трубы для устройства коммуникации.

«Каждый новый резидент ОЭЗ «Моглино» создаёт новые рабочие места и налоговую базу для региона. Мы со стороны управляющей компании всячески помогаем компаниям в реализации их проектов, начиная от получения статуса резидента, заканчивая вопросами, связанными со смежными ресурсоснабжающими организациями», – подчеркнул и. о. генерального директора «Моглино» Алексей Брижаха.

В конце декабря – начале января на предприятии по производству специй начнутся пусконаладочные работы. А уже в первом квартале 2025 года резидент заработает на полную мощность. В год тут планируют делать до 400 тонн продукции.

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