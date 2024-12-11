Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении одежды
Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении одежды, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на улице Труда в Пскове. Там сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю псковичку, которая пронесла через кассу неоплаченную одежду.
По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 декабря 2024
Виновную в смерти троих детей великолучанку намерены направить на принудительное лечение
10 декабря 2024
«Погибших находим иногда только весной»: выход и выезд на лёд в Псковской области запрещён