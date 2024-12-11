Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении одежды

14:15, 11 декабря 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении одежды, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на улице Труда в Пскове. Там сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю псковичку, которая пронесла через кассу неоплаченную одежду.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.