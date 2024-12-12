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Происшествия

В Пскове мужчина целый день ходил по магазинам, оплачивая продукты чужой картой

Житель Пскова подозревается в совершении кражи с банковского счёта, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В сентябре этого года женщина отдыхала со своими знакомыми. Она отдала свою банковскую карту одному из них, чтобы он купил спиртное и продукты. После совместного отдыха мужчина решил оставить банковскую карту себе и продолжил ею пользоваться. В течение дня он ходил по различным магазинам города, где покупал для себя продукты. Своими действиями он причинил ущерб в размере 15 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения.

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