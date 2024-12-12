38 пачек сливочного масла и 13 упаковок сыра украла псковичка из магазина

17:08, 12 декабря 2024, ПАИ

38 пачек сливочного масла и 13 упаковок сыра украла жительница Пскова из магазина, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В марте 2024 года псковичка проходила мимо одного из сетевых магазинов и решила обокрасть его, зная, что там нет охраны.

Проходя мимо молочной продукции, псковичка решила украсть сливочное масло и сыр. Чтобы не привлекать к себе внимание, она сделала вид, что разговаривает по телефону. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина взяла из холодильника три упаковки сыра и восемь упаковок сливочного масла и положила их в свою сумку. После этого она просто ушла из магазина, не заплатив за товар.

Всего она таким образом вынесла из магазина ещё 30 пачек сливочного масла и десять упаковок сыра.

Своими действиями она причинила ущерб в размере 17 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении местной жительницы, которая совершила пять краж из магазина, направили в суд для рассмотрения.