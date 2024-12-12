Новый гендиректор «Титан-Полимера» обозначил задачи нового этапа развития предприятия

09:06, 13 декабря 2024, ПАИ

Новый гендиректор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын обозначил задачи нового этапа развития предприятия.

«Коллектив завода с момента запуска предприятия проделал большой объем пусконаладочных работ на производственных линиях предприятия и обеспечил стабильный режим работы оборудования», – отметил он.

«Практически весь комплекс работ этого очень сложного этапа специалисты завода выполнили самостоятельно, без лицензиаров, что подчеркивает высокий уровень их профессионализма. Следующий этап – нарастить объемы, выйти на новые рынки реализации продукции, а также реализовать следующий этап инвестиционного проекта по выпуску ПЭТ и ПБТ», – отметил гендиректор.

Информацию о назначении Павла Матыцына новым генеральным директором завода «Титан-Полимер» пресс-служба ГК «Титан-Полимер» распространила накануне. Ранее завод возглавлял Кирилл Неретин, который руководил предприятием с февраля 2023 года.