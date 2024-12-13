Брак между псковичом и иностранкой расторгли после вмешательства прокуратуры

13:27, 13 декабря 2024, ПАИ

Фиктивный брак между псковичом и иностранкой расторгли после вмешательства прокуратуры, сообщили ПАИ в городском надзорном ведомстве.

Пскович и иностранка заключили брак, чтобы женщина получила разрешение на временное проживание в России. Они не собирались создавать семью, никогда вместе не жили и не вели совместное хозяйство. Кроме того, гражданка иностранного государства выплатила псковичу за оказанную услугу пять тысяч рублей, отметили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона прокурор Пскова направил в суд исковое заявление о признании этого брака недействительным, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

При этом во время рассмотрения искового заявления мужчина и женщина свой брак расторгли, что указывало лишь на попытку придать вид законности ранее заключённому между ними браку в целях избежания негативных правовых последствий, вызванных признанием этого брака недействительным. В связи с этим исковое заявление прокурора дополнили требованием о признании записи о расторжении брака недействительной и её аннулировании, пояснили в надзорном ведомстве.

В итоге Псковский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.