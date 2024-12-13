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Экономика

Новый завод по производству медицинских изделий должен появиться в ОЭЗ «Моглино»

Инвестиционный проект по запуску производства медицинских изделий поддержал наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино». Заседание провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Генеральный директор компании ООО «Делипласт» Виталий Сафонов рассказал о проекте и планах по строительству завода в Моглино. По его словам, новое производство решает задачу по импортозамещению и уменьшению доли импорта. Запланированный объем инвестиций – 810 млн рублей. Будет создано 60 рабочих мест. Площадь производственных помещений составит около 3 тыс. кв. м.

Директор компании также представил ассортимент выпускаемой продукции, которая разрабатывается вместе с медицинскими, исследовательскими и реабилитационными центрами. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать более 16 млн медицинских изделий в год.

По итогам обсуждения инвестиционный проект одобрен и рекомендован к рассмотрению на экспертном совете.

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