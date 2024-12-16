Цены на такси в Пскове выросли вдвое на фоне непогоды
Цены на такси в Пскове выросли вдвое на фоне непогоды. Об этом сообщают жители города.
Кроме того, псковичам предстоит в течение длительного времени ждать подачи автомобиля.
Псков из-за сильного мокрого снега встал в пробках. Движение в некоторых частях города значительно затруднено.
Водителей в Псковской области призывают быть внимательными на дорогах.
Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег обрушится на область 16 декабря. Кроме того, жителей региона ждёт усиление ветра.
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16 декабря 2024
Лишь 8% псковских семей в состоянии купить в кредит автомобиль дороже миллиона рублей