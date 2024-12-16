Цены на такси в Пскове выросли вдвое на фоне непогоды

08:48, 16 декабря 2024, ПАИ

Цены на такси в Пскове выросли вдвое на фоне непогоды. Об этом сообщают жители города.

Кроме того, псковичам предстоит в течение длительного времени ждать подачи автомобиля.

Псков из-за сильного мокрого снега встал в пробках. Движение в некоторых частях города значительно затруднено.

Водителей в Псковской области призывают быть внимательными на дорогах.

Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег обрушится на область 16 декабря. Кроме того, жителей региона ждёт усиление ветра.