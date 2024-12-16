Контрабанду сигарет стоимостью в полмиллиона рублей пресекли псковские пограничники

11:52, 16 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку контрабанды партии табачной продукции стоимостью около полумиллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию с грузом семян масличных культур. В ходе осмотра поезда с представителями Псковской таможни в вагоне типа «хоппер» над колесной тележкой справа по ходу движения выявлен оборудованный тайник с посторонними вложениями.

В результате досмотра вагона из тайника пограничниками извлечено 4650 пачек сигарет иностранного производства. Предварительная стоимость контрабандного товара составила 465 тысяч рублей.

Табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.