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Экономика

Десятый выпуск программы «Копилка»: ставка обмана и финансовые пирамиды

В эфир вышел очередной выпуск программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь», в которой эксперты Банка России отвечают на самые распространенные вопросы из сферы финансов и раскрывают новые мошеннические схемы на финансовом рынке.

Фото: ПАИ

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