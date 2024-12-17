В Екатеринбурге родители не смогли разбудить младенца
В Екатеринбурге родители уложили четырехмесячного сына спать и не смогли разбудить, пишет lenta.ru.
Собеседник отметил, что родители младенца прибыли в российский город из Киргизии. Когда мать поняла, что малыш не дышит, она вызвала скорую помощь. Медикам не удалось реанимировать ребенка.
Предположительно, у малыша было врожденное заболевание. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.
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