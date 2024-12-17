В Екатеринбурге родители не смогли разбудить младенца

10:10, 17 декабря 2024, ПАИ

В Екатеринбурге родители уложили четырехмесячного сына спать и не смогли разбудить, пишет lenta.ru.

Собеседник отметил, что родители младенца прибыли в российский город из Киргизии. Когда мать поняла, что малыш не дышит, она вызвала скорую помощь. Медикам не удалось реанимировать ребенка.

Предположительно, у малыша было врожденное заболевание. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.