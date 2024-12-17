Порховича будут судить за оплату покупок с чужой карты

16:46, 17 декабря 2024, ПАИ

В Порхове будут судить мужчину, который похитил деньги с чужой карты. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

12 ноября злоумышленник нашел на дороге банковскую карту, которую присвоил себе и стал оплачивать ею покупки в магазинах Порхова.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.