Порховича будут судить за оплату покупок с чужой карты
В Порхове будут судить мужчину, который похитил деньги с чужой карты. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
12 ноября злоумышленник нашел на дороге банковскую карту, которую присвоил себе и стал оплачивать ею покупки в магазинах Порхова.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
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