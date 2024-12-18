Изменение текущих расходов Псковской области и бюджет на перспективу согласовал профильный комитет Собрания

12:24, 18 декабря 2024, ПАИ

С рассмотрения увеличившихся параметров бюджета Псковской области этого года началось заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, которое прошло под председательством вице-спикера Александра Братчикова накануне декабрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Об изменившихся цифрах доходов и расходов доложила вице-губернатор Татьяна Баринова. Финансист сообщила, что доходы региональной казны за счёт поступления дополнительных федеральных средств и роста налоговых поступлений увеличены на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей, дефицит уменьшен на 234 млн рублей. «С учётом этих изменений к концу года мы подошли с такими цифрами: доходы – 61 млрд 800 млн 287 тысяч рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей», – озвучила общие бюджетные параметры Татьяна Баринова и перечислила конкретные направления расходования дополнительных средств.

Депутаты поддержали предложенные изменения.

Далее члены комитета перешли к рассмотрению проекта областного бюджета на 2025 год и плановый период. На этапе подготовки законопроекта ко второму чтению бюджетные параметры скорректированы с ростом доходов на 6,1 млрд рублей.

«Это, конечно, ещё не окончательные цифры, – прокомментировала предложенную таблицу поправок Татьяна Баринова. – В течение первого квартала мы будем работать с отраслевыми федеральными министерствами для получения дополнительных средств». По словам финансиста, в федеральном бюджете есть некоторые резервы по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на зарплату работникам бюджетной сферы.

Александр Братчиков доложил коллегам, что таблица поправок с распределением дополнительных средств по расходным статьям была поддержана согласительной комиссией. Комитет большинством голосов рекомендовал принять трёхлетний бюджет с учётом корректировки утверждённых в первом чтении основных параметров – доходы областного бюджета на 2025 год составят 54 млрд 697 млн 778 тысяч рублей, расходы – 58 млрд 77 млн 65 тысяч рублей.

Также депутаты поддержали проект закона об индексации в следующем году региональных социальных выплат на 4,5 %. Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что индексация затронет меры поддержки, установленные 15 региональными законами. Кроме того, специалист проинформировала, что законопроект упрощает получение компенсационных выплат инвалидами – участниками боевых действий – они смогут подать заявление не только лично или через МФЦ, но и через портал «Госуслуги».

Законопроект, предусматривающий передачу органам местного самоуправления государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, представила руководитель областного комитета юстиции Марина Чамкина. Специалист пояснила, что в случае принятия закона сотрудники ЗАГС станут муниципальными служащими с сохранением прежних обязанностей и уровня зарплаты. Вместе с полномочиями муниципалитетам передаётся недвижимое имущество, финансирование также предусмотрено. «Для граждан ничего не изменится», – резюмировала руководитель исполнительного органа. Члены комитета одобрили законопроект.

На заседании депутаты рассмотрели изменения в ряд государственных программ, в том числе «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Псковской области».

В преддверии новогодних праздников вице-спикер Юрий Сорокин напомнил о прошлогоднем мусорном коллапсе и поинтересовался, не повторится ли ситуация вновь. «Всё в порядке, всё готово – техники достаточно, полигоны функционируют, чрезвычайных ситуаций не предвидится», – заверила парламентариев руководитель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Александр Братчиков обратил внимание, что в ходе посещения строительной площадки экотехнопарка депутатам были озвучены сроки ввода объекта в эксплуатацию – первый квартал 2025 года, и спросил, будут ли они выполнены. По словам руководителя исполнительного органа, всё идёт по плану.

Вопрос вице-спикера Виктора Остренко касался строительства мусорораспределительных станций. Ксения Григорьева доложила, что на строительство шести объектов уже предусмотрено порядка 170 млн рублей, но места расположения пока окончательно не определены. Депутаты высказали пожелание, чтобы такие вопросы решались с учётом мнения органов местного самоуправления и с привлечением областных парламентариев.

Завершая обсуждение вопроса, Александр Братчиков высказал мнение о целесообразности проведения в феврале-марте следующего года очередного парламентского часа по реализации мусорной реформы в регионе. Члены комитета поддержали предложение.

В ходе рассмотрения госпрограммы «Развитие туризма в Псковской области» депутаты обсудили проблему «критической нехватки номерного фонда» в регионе в условиях роста туристического потока. Как рассказала депутатам руководитель комитета по туризму Марина Егорова, в 2024 году Псковскую область посетило около 470 тысяч человек, поток ежегодно прирастает примерно на 10 % и формируется в основном за счёт туристов, приезжающих в индивидуальном порядке на личном транспорте. Новые объекты по размещению гостей региона появляются, самый крупный из них – строящаяся гостиница «Космос» на 120 мест, но есть и более мелкие объекты. Вице-спикер Виктор Остренко поблагодарил Марину Егорову и коллектив исполнительного органа за помощь в организации работы комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.