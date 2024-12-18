Модернизацию коммунальной сферы Псковской области обсудил экономический комитет Собрания

17:39, 18 декабря 2024, ПАИ

Вопросы эффективности выполнения задач по модернизации коммунальной сферы обсудили депутаты на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов под председательством Андрея Козлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Поводом для разговора на эту тему стали изменения в государственной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области». Поправки в документ представила руководитель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева. Специалист пояснила, что профильное федеральное министерство сообщило регионам о планах по предоставлению в ближайшие пять лет субсидий из государственного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, оценивалась ли общая потребность в финансах для того, чтобы привести в порядок все региональные объекты. По словам руководителя исполнительного органа, эта сумма составляет 31 млрд рублей с учётом стоимости проектно-сметной документации. Информация направлена в Минстрой.

Андрей Михайлов высказал предположение о существовании системных проблем, влияющих на эффективность реализации проектов по модернизации объектов ЖКХ. Ксения Григорьева согласилась, назвав самой существенной из них низкое качество проектной документации.

Депутат привёл ещё один пример: «В Острове невозможно освоить два миллиарда за полтора-два года. В зиму копаем, дома размораживаем, на мой взгляд, это неправильно. Если мы глобально реконструируем коммунальную инфраструктуру, надо какие-то реальные сроки предусматривать, учитывая сезонность».

Руководитель исполнительного органа признала, что отключать отопление зимой было не лучшим решением, но при этом отметила хорошую работу конкретного подрядчика. «В Острове очень серьёзные подрядные организации, они работают чётко в графике и по объектам, которые у нас запланированы к вводу в текущем году, всё будет выполнено, там проблем нет», – заверила Ксения Григорьева.

Депутат Владимир Кузь обратил внимание на необходимость согласованных действий различных структур при реализации инфраструктурных проектов. «Сейчас мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда дорогу отремонтируют, а спустя время что-то случается, приходят газовики, всё перекапывают, а дорожное покрытие не восстанавливают», – озвучил проблему депутат. Ксения Григорьева подтвердила наличие такой проблемы, напомнив, что после встречи с фракциями в Собрании губернатор поставил задачу найти механизм для недопущения таких ситуаций.

В ходе общения с руководителем исполнительного органа депутаты также обсудили сроки ввода в эксплуатацию нескольких объектов: это очистные сооружения в Порхове и Гдове, станция умягчения воды в Пскове и экотехнопарк. Руководитель правительственного комитета заверила депутатов, что сроки завершения строительства экотехнопарка не меняются – конец первого квартала 2025 года, остальные объекты уже построены.