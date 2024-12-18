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Политика

Единороссы Псковского областного Собрания высказались в поддержку закона об увековечении памяти жертв геноцида

Фракция партии «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов высказалась в поддержку проекта федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида. Общее решение принято на предсессионном заседании, закреплено документально и будет направлено во фракцию «Единой России» в Госдуме РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С концепцией законопроекта депутатов ознакомил вице-спикер Собрания Игорь Дитрих. Депутат рассказал, что в документе закреплено само понятие «геноцид советского народа», определены полномочия органов, чья деятельность связана с увековечением памяти, в частности в работе с поисковиками, порядок захоронения и перезахоронения останков, обустройства мемориалов, проведения памятных мероприятий. Кроме того, вводится мораторий на строительные и земляные работы в случае обнаружения останков мирных граждан.

Игорь Дитрих обратил внимание, что одним из авторов законопроекта является депутат-единоросс, избранный от Псковской области, Александр Борисов, а инициатором его принятия – Российское историческое общество. Рассказать о деятельности проекта «Без срока давности» вице-спикер предложил директору Государственного архива Псковской области, председателю Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области Наталье Исаковой, приглашённой для участия в заседании.

Наталья Исакова уточнила, что понятие геноцида не впервые появляется в нормативных актах. С 1996 года оно закреплено в Уголовном кодексе, а кроме того, в 1949 году Советский Союз подписал Конвенцию ООН, где также раскрывается его суть. В то же время определение ещё не было использовано в ходе Нюрнбергского процесса, проходившего в 1945–1946 годах, поэтому нацисты были осуждены за военные преступления, но не за геноцид народа.

В основу предложенного законопроекта легли современные судебные решения о признании преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Первое такое судебное заседание прошло в 2021 году именно в Псковской области, напомнила Наталья Исакова. Сейчас таких решений уже около тридцати.

В Псковской области появился первый музей оккупации, увековечивший память жертв геноцида, в основу его экспозиции легли рассекреченные архивные данные и результаты поисковых работ. Сейчас на пример псковичей ориентируются другие регионы.

Руководитель фракции Армен Мнацаканян поинтересовался у руководителя архива, не ужесточит ли закон проведение поисковых работ. По словам Наталья Исаковой, документ упорядочит действия всех участников и определит полномочия органов власти разных уровней.

Депутат Геннадий Григорьев поблагодарил Наталью Исакову за большую работу по сохранению памяти и обратил внимание, что Порховский район второй в регионе после Пскова по количеству захоронений. Порхович попросил помощи в сборе информации о военно-воспитательном концлагере, менее известном, чем Дулаг-100. На этой территории захоронено около 3,5 тысячи человек – расстрелянные подпольщики Порховского, Дновского и Солецкого районов.

Депутаты фракции выразили единогласную поддержку проекта федерального закона. «Работы впереди много будет, но не сомневаюсь, что вы, как всегда, сделаете всё на самом высоком уровне», – обратился к Наталье Исаковой руководитель фракции партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян и пожелал дальнейших успехов в важном общественном проекте.

В настоящее время документ готовится ко второму чтению, концепцию закона Госдума РФ одобрила единогласно.

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