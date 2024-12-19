Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Средняя стоимость кредитов в России превысила 34%

Полная стоимость потребительских кредитов в крупнейших банках России составила 34,2 %, согласно данным сайтов топ десяти участников рынка.

Фото: ПАИ

ПСК с момента последнего повышения ключевой ставки до 21 % выросла на 1,4 процентных пункта. Минимальная стоимость кредитов за этот же период выросла на три процентных пункта и достигла 28,8 %.

В ноябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов, по данным Национального бюро кредитных историй, сократился на 15,7 % по сравнению с октябрём и составил 135 тысяч рублей, а по сравнению с январём текущего года – на 8,4 %.

Напомним, что 20 декабря пройдёт очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором решится судьба ключевой ставки. Показатели по кредитам говорят о том, что финансовые организации готовятся к её повышению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

Самые подорожавшие овощи и фрукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

Путин заявил, что знает о росте цен на масло в некоторых регионах
19 декабря 2024

Годовая инфляция в России достигла 9,14% – Росстат
19 декабря 2024

Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении – Путин
19 декабря 2024

Владимир Путин: Суверенитет должен быть в сердце людей
19 декабря 2024

Путин спрогнозировал рост ВВП России до 4% в этом году
19 декабря 2024

Бюджет ФОМС Псковской области принят без изменений

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...