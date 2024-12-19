Средняя стоимость кредитов в России превысила 34%

11:05, 19 декабря 2024, ПАИ

Полная стоимость потребительских кредитов в крупнейших банках России составила 34,2 %, согласно данным сайтов топ десяти участников рынка.

ПСК с момента последнего повышения ключевой ставки до 21 % выросла на 1,4 процентных пункта. Минимальная стоимость кредитов за этот же период выросла на три процентных пункта и достигла 28,8 %.

В ноябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов, по данным Национального бюро кредитных историй, сократился на 15,7 % по сравнению с октябрём и составил 135 тысяч рублей, а по сравнению с январём текущего года – на 8,4 %.

Напомним, что 20 декабря пройдёт очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором решится судьба ключевой ставки. Показатели по кредитам говорят о том, что финансовые организации готовятся к её повышению.