На полмиллиарда рублей увеличились текущие расходы Псковской области

11:59, 19 декабря 2024, ПАИ

Доходы – 61 млрд 800 млн 287 тысяч рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей. Такие окончательные цифры областного бюджета 2024 года будут отражены в региональном законодательстве – на завершающей сессии Собрания депутатский корпус внёс в расходные и доходные статьи предложенные правительством поправки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Доходы региональной казны увеличены на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей. Дополнительные средства образовались за счёт двух источников – федеральные перечисления и рост налоговых доходов, поступающих в региональный бюджет. Существенный плюс ожидается по НДФЛ, акцизам, УСН и транспортному налогу.

За счёт передвижек внутри расходных статей скорректированы объёмы финансирования государственных программ. Самое заметное увеличение расходов произошло в дорожной отрасли – на госпрограмму «Развитие транспортной системы» дополнительно выделено 734 млн рублей. 265 млн рублей направлено на модернизацию сферы здравоохранения. Дополнительное финансирование выделено на мероприятия по развитию сельских территорий и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, увеличены субвенции муниципальным образованиям на оплату договора найма жилья для детей-сирот.

К концу года за счёт дополнительных средств удалось сократить дефицит областного бюджета – разрыв между доходами и расходами сократился на 234 млн рублей.