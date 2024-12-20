Закон об индексации социальных выплат принят в Псковской области
100 млн рублей будет выделено на реализацию закона об индексации региональных социальных выплат, принятого на 40-й сессии областного Собрания депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
С 1 января 2025 года размер пособий и компенсационных выплат будет увеличен на 4,5 %. Индексация распространится на материальные меры социальной поддержки граждан, предусмотренные пятнадцатью областными законами. Среди получателей выплат инвалиды вследствие военной травмы, в том числе участники специальной военной операции, родители и супруги погибших военнослужащих, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны, работники образования, медики, спортивные тренеры. Также на 4,5 % возрастёт сумма регионального материнского капитала, достигнув 112 338 рублей. По итогам 2024 года сертификат получили 555 семей Псковской области.
Для удобства получения компенсационных выплат для инвалидов – участников боевых действий установлена возможность обращения за этой мерой социальной поддержки не только лично либо через МФЦ, но и с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Ещё одно нововведение касается компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. В соответствии с действующим законодательством расчёт размера такой компенсации будет осуществляться исходя из размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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