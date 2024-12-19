Вышка сотовой связи появится в деревне Михайлов Погост Локнянского округа

13:22, 19 декабря 2024, ПАИ

Вышка сотовой связи появится в деревне Михайлов Погост Локнянского муниципального округа в 2025 году. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Иван Белугин.

«Министерство цифрового развития подвело итоги голосования по программе устранения цифрового неравенства, и благодаря вашей активности, дорогие жители, Михайлов Погост вошел в список населенных пунктов, где уже в 2025 году появится современная вышка сотовой связи», – отметил Иван Белугин.

Он поблагодарил всех, кто поддержал данный проект. Кроме того, Иван Белугин уточнил, что голосовать можно было за населённые пункты, где живет больше 100 человек.

«Отдельная благодарность управлению цифрового развития и связи правительства Псковской области за внимание к проблемам связи в нашем округе. Вместе мы делаем жизнь лучше!» – подчеркнул Иван Белугин.

Ранее сообщалось, что не менее 30 базовых станций сотовой связи установят в Псковской области в 2025 году.