Псковичи могут принять участие в конкурсе президентского фонда культурных инициатив

16:22, 19 декабря 2024, ПАИ

Авторы творческих проектов из Псковской области могут участвовать в конкурсе, организованном Президентским фондом культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Основная цель конкурса – поддержка и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также поддержка патриотических коллективов и деятелей культуры.

К участию в конкурсе принимаются проекты в сферах культуры, искусства и креативных индустрий. Заявки могут подавать индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, политических партий.

Заявки принимаются до 6 февраля 2025 года на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Это второй грантовый конкурс ПФКИ, и он включает новые тематические направления. Авторы проектов могут подавать заявки по 12 направлениям: «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Крепкая семья», «Молодые лидеры», «Культурный код», «Страна возможностей» и «Место силы».

Также участникам необходимо указать, какая из 17 традиционных ценностей соответствует их заявке: достоинство, права и свободы человека; жизнь; высокие нравственные идеалы; патриотизм; гражданственность; служение Отечеству и ответственность за его судьбу; крепкая семья; созидательный труд; приоритет духовного над материальным; гуманизм; милосердие; справедливость; коллективизм; взаимопомощь и взаимоуважение; историческая память и преемственность поколений; единство народов России.

Кроме того, для участников Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, где можно получить актуальные ответы на вопросы, включая помощь в заполнении заявок. Консультации доступны круглосуточно в телеграме @PFKI_bot.

В случае сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно обратиться в контактный центр Фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.