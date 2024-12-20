Всё о воде в Пскове: «Дежурный по городу» с Максимом Аксёновым выйдет в эфир в 12:30

11:19, 20 декабря 2024, ПАИ

Программа «Дежурный по городу» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 20 декабря, в 12:00. Собеседником ведущего Максима Андреева станет начальник цеха очистных сооружений водопровода муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Максим Аксёнов.

Какой процент воды для Пскова сегодня поступает из поверхностного водозабора, а какой – из подземного и будет ли меняться это соотношение? Как и чем сегодня на предприятии очищают воду из реки Великой и уступает ли она после этого воде из недр земли? Решена ли проблема с водой в микрорайоне Псковкирпич после ввода там в строй нового водозабора? Какие масштабные планы есть у горводоканала на 2025 год?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Дежурный по городу» сегодня в 12:30. Видео программы смотрите в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».