Бюджет Пскова на 2025 год приняли депутаты городской Думы
Бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов приняли депутаты городской Думы на сессии 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
Общий объем доходов на будущий год утвержден в сумме 7,5 млрд рублей, общий объем расходов – 7,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 176 млн рублей.
Утвержден также порядок оформления документов о согласовании переустройства и перепланировки помещений. Он устанавливает единые правила и требования для физических и юридических лиц и не распространяется на реконструируемые жилые дома с полным прекращением эксплуатации.
Парку, расположенному в районе Корытово между дорогой Старокорытовской и переулком Дачным, присвоено официальное наименование «Корытовский парк».
Также в повестке дня были вопросы об изменениях в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и об изменениях в Правила землепользования и застройки Пскова.
Всё о воде в Пскове: «Дежурный по городу» с Максимом Аксёновым выйдет в эфир в 12:30
Андрей Маковский – о принятом на 2025 год бюджете: Он направлен на улучшение качества жизни в регионе