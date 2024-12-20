Бюджет Пскова на 2025 год приняли депутаты городской Думы

11:37, 20 декабря 2024, ПАИ

Бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов приняли депутаты городской Думы на сессии 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Общий объем доходов на будущий год утвержден в сумме 7,5 млрд рублей, общий объем расходов – 7,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 176 млн рублей.

Утвержден также порядок оформления документов о согласовании переустройства и перепланировки помещений. Он устанавливает единые правила и требования для физических и юридических лиц и не распространяется на реконструируемые жилые дома с полным прекращением эксплуатации.

Парку, расположенному в районе Корытово между дорогой Старокорытовской и переулком Дачным, присвоено официальное наименование «Корытовский парк».

Также в повестке дня были вопросы об изменениях в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и об изменениях в Правила землепользования и застройки Пскова.