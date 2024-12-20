Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Бюджет Пскова на 2025 год приняли депутаты городской Думы

Бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов приняли депутаты городской Думы на сессии 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: ПГД

Общий объем доходов на будущий год утвержден в сумме 7,5 млрд рублей, общий объем расходов – 7,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 176 млн рублей.

Утвержден также порядок оформления документов о согласовании переустройства и перепланировки помещений. Он устанавливает единые правила и требования для физических и юридических лиц и не распространяется на реконструируемые жилые дома с полным прекращением эксплуатации.

Парку, расположенному в районе Корытово между дорогой Старокорытовской и переулком Дачным, присвоено официальное наименование «Корытовский парк».

Также в повестке дня были вопросы об изменениях в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и об изменениях в Правила землепользования и застройки Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 декабря 2024

Банк России сохранил ключевую ставку 21%
20 декабря 2024

Техосмотр в России подорожает более чем на 7%
20 декабря 2024

54% псковичей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году
20 декабря 2024

Всё о воде в Пскове: «Дежурный по городу» с Максимом Аксёновым выйдет в эфир в 12:30
19 декабря 2024

Андрей Маковский – о принятом на 2025 год бюджете: Он направлен на улучшение качества жизни в регионе
19 декабря 2024

Путин прокомментировал предстоящее решение Банка России по ключевой ставке
19 декабря 2024

Путин ответил на вопрос из Псковской области
19 декабря 2024

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...