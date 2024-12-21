«Работая вместе, мы способны на великие вещи»: Алеся Михачёва поддержала слова президента, сказанные на прямой линии

17:13, 21 декабря 2024, ПАИ

Важность слов президента России Владимира Путин о волонтёрах, произнесённых на большой пресс-конференции с прямой линией, подчеркнула депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва. Своим мнением функционер поделилась на платформе «Экспертный клуб».

Алеся Михачёва, вспоминая слова главы государства о том, что российские волонтёры не просто работают, а рискуют собой, подтвердила сказанное: «Это люди, которые не просто выполняют свою работу, а действуют с полной самоотдачей, порой рискуя своей жизнью, заслуживают особого внимания и признания. Я как человек, непосредственно связывающий свою деятельность с помощью участникам СВО и мирному населению, не понаслышке знаю о тех трудностях и вызовах, с которыми сталкиваются волонтёры».

Депутат добавила, что протянуть руку помощи или поддержать доброе начинание есть истинное проявление гражданской ответственности и человеческой взаимовыручки. «В своей работе мне часто приходится видеть примеры настоящего мужества и стойкости. Чтобы изменить мир к лучшему, необходимо самому быть примером, вдохновлять и мотивировать других на добрые дела», – пояснил Михачёва.

Большая пресс-конференции, по мнению эксперта, стала ещё одним напоминанием о том, что, работая вместе, граждане России способны на великие вещи, главная цель которых – создание безопасного и справедливого общества.