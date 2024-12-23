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Общество

13% россиян вынуждены трудиться в новогодние праздники, чтобы заработать на подарки

Более четверти россиян планируют подработать в новогодние праздники, и свыше половины из них готовы работать до восьми часов в день. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Ventra Go.

Фото сгенерировано нейросетью

Согласно опросу, 26% участников намерены заняться дополнительной работой. Среди основных причин – желание получить повышенную оплату (37%), провести время с пользой (20%) и заработать на подарки (13%). Ещё почти 20% респондентов вынуждены работать из-за особенностей своей профессии.

Как показало исследование, большинство россиян (59%) готовы трудиться до восьми часов в день, а 30% предпочли бы работать лишь четыре часа.

Большее количество опрошенных рассчитывают на вознаграждение свыше 20 тысяч рублей за подработку, в то время как каждый пятый готов согласиться на небольшую оплату до пяти тысяч рублей. Ожидается, что больше всего заработают курьеры, аниматоры, сборщики заказов, а также работники сферы ретейла и общественного питания.

Во время подработки 81% респондентов планируют поддерживать праздничное настроение окружающих.

В новогоднюю ночь подрабатывающие россияне загадают о финансовой стабильности (29%), желании не работать (22%), достижении личных целей (17%) и поиске своего призвания (14%). А ещё каждый пятый надеется на благополучие и здоровье для своих близких.

Ранее юрист рассказал, что выход на работу в праздничный или выходной день должен быть оплачен в двойном размере, однако особенности оплаты таких дней будут зависеть от системы оплаты труда компании.

Кроме того, стало известно, что 5% псковичей проведут новогоднюю ночь на работе.

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