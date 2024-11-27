Россияне имеют право отказаться от работы в новогодние каникулы – юрист

14:15, 27 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники имеют право отказаться от работы в новогодние каникулы, хотя по закону работодатель может привлечь человека к работе, но только с его письменного согласия. Об этом ПАИ рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Отвечая на вопрос о законности привлечения работодателем сотрудников к работе в праздничные дни, следует обратиться к установленному режиму рабочего времени. «Одно дело, если работник находится на стандартной пятидневке, и совсем другое, когда он работает по графику или посменно. Во втором случае смена может выпасть на праздничный день – тогда исполнителю придётся работать в новогодние праздники», – сообщил юрист.

Также выход на работу в выходной или праздничный день работодатель должен оплатить в двойном размере или компенсировать его другим днём отдыха. Особенности зарплаты таких дней будут зависеть от системы оплаты труда компании. «Сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам, работникам по дневным и часовым тарифным ставкам – не менее двойной одной из ставок, а тем, кто получает оклад, – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки», – заключил Южалин.

Напомним, что новогодние каникулы в России начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. А перед началом праздников россияне столкнутся с очередной шестидневной рабочей неделей.