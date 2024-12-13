5% псковичей проведут новогоднюю ночь на работе

11:36, 13 декабря 2024, ПАИ

5 % опрошенных псковичей проведут ночь с 31 декабря на 1 января на работе, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Новый год в кругу семьи проведут 73 % респондентов. Ещё 7 % рассказали, что встретят Новый год в других местах – в ресторане, за границей, в дороге, гостинице или даже на берегу моря. 3 % отправятся в путешествие по России, а в деревню или на дачу – 2 %.

Женщины чаще мужчин говорили о том, что проведут праздник рядом с семьёй: 81 % и 66 % соответственно. Мужская часть участников опроса чаще указывала на то, что будет работать: 7 % мужских голосов против 3 % женских. Среди тех, кто проведёт главную ночь года на рабочем посту, – водители, охранники, врачи и младший медицинский персонал, рабочие непрерывных производств и инженеры, а также представители аварийно-спасательных служб.

Ранее юрист SuperJob рассказал, что выход на работу в праздничный или выходной день должен быть оплачен в двойном размере, однако особенности оплаты таких дней будут зависеть от системы оплаты труда компании. Так, сдельщикам должны заплатить по двойным расценкам, людям на окладе – не менее одинарной дневной или часовой ставки, а сотрудникам по дневным и часовым тарифным ставкам – двойную оплату одной из ставок.